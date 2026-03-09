Localizan Cuerpo de Hombre Flotando en el Río Bravo en Piedras Negras

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado durante la mañana del sábado 7 de febrero, flotando en las aguas del Río Bravo a la altura de la colonia Morelos, en Piedras Negras, Coahuila.

Después de recibir el reporte al 911 de emergencias, elementos del Grupo Beta acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo del cuerpo en la zona conocida como Las Boyas. Se trata de una persona del sexo masculino que vestía ropa de color negro, sin que hasta el momento haya sido identificado.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para tratar de identificarlo y determinar la causa real de su fallecimiento.

El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde del 24 de febrero en una isleta del Río Bravo, a la altura del Paseo del Río en Piedras Negras. El hallazgo fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y personal del Grupo Beta, quienes acudieron al sitio y acordonaron el área.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. Entre las pertenencias de la víctima se encontró un pasaporte hondureño a nombre de Miguel Ángel “N”, nacido en 1993.

