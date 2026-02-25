Encuentran Cuerpo de Hombre en Isleta del Río Bravo en Piedras Negras

La tarde del martes 24 de febrero, autoridades policiacas y personal del Grupo Beta, se hicieron presentes en el Paseo del Río en Piedras Negras, tras el reportarse al número de emergencias, 911, el hallazgo de un cuerpo sin vida en una isleta del Río Bravo.

De inmediato, autoridades acordonaron el área donde fue localizado el cuerpo, correspondiente a una persona del sexo masculino.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) abrieron una carpeta de investigación y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.

Cabe señalar que entre sus pertenencias, se localizó un pasaporte hondureño a nombre de Miguel Ángel "N", con fecha de nacimiento en el año 1993.

Un hombre estuvo a punto de morir ahogado el pasado 19 de noviembre de 2025 en el Río Bravo, a la altura del Paseo del Río en Piedras Negras. Personas que caminaban por el lugar se percataron de que era arrastrado por la corriente, por lo que se acercaron para auxiliarlo y lograron ponerlo a salvo.

Minutos después arribaron paramédicos del Departamento de Bomberos para brindarle atención médica. Se informó que se trataba de un hombre de origen hondureño. Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a evitar ingresar al Río Bravo.

