Mueren Dos Personas en Choque Frontal en Tramo Saltillo-Monclova

Dos personas perdieron la vida en un aparatoso choque frontal ocurrido la mañana de este miércoles 25 de febrero sobre la carretera 57 en su tramo Saltillo-Monclova, cerca de La Muralla en Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron a las 5:15 horas a la altura del kilómetro 116, con la participación de dos vehículos, los cuáles habrían colisionado de frente.

El fuerte impacto provocó que la camioneta saliera del camino, mientras que el automóvil quedó en el acotamiento y sus ocupantes, dos hombres de entre 35 y 40 años, murieron en el lugar.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para atender la emergencia, posteriormente, acordonaron el área y cerraron la vialidad durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Un hombre de 56 años perdió la vida la noche del 24 de febrero de 2026 tras ser atropellado en el bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio. El accidente se registró a la altura del puente El Jabonoso, cuando la víctima, identificada como Francisco, intentaba cruzar la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue impactado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga con rumbo desconocido. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

