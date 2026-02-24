Arrestan a Hombre Señalado por Presunto Fraude en La Laguna; Le Aseguran 16 Tarjetas Bancarias

Elementos del Grupo Reacción de Torreón (GRT) detuvieron a Pablo Jesús "N" de 29 años y originario de Gómez Palacio, Durango, por su probable participación en hechos de amenazas y fraude.

La detención se realizó en el cruce de avenida Matamoros y calle Leona Vicario, a las afueras de un bar donde se le aseguraron 16 tarjetas bancarias y tres dosis del narcótico conocido como cristal.

Detienen a Hombre con 16 Tarjetas Bancarias tras Presunto Fraude en La Laguna.

Según las investigaciones, el detenido, operaba con un complice para estafar a clientes en bares de Torreón y Gómez Palacio, intercambiando tarjetas bancarias y realizando retiros en cajeros automáticos.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente quienes se encargarán de determinar su situación legal.

Aseguran empresa financiera por múltiples señalamientos de presunto fraude en Saltillo

La Fiscalía General del Estado realizó un cateo y aseguró las instalaciones de una financiera en Saltillo, luego de que más de 20 personas denunciaran presuntos fraudes. El establecimiento, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, quedó bajo resguardo de la autoridad, ante la posibilidad de que existan más afectados.

Durante la diligencia se aseguraron diversos objetos y se entrevistó a siete empleados, entre ellos un menor de edad, quienes permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban las investigaciones. La Fiscalía Región Sureste informó que continuará con las indagatorias para determinar responsabilidades.

