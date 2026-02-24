Muere Niño Luego de Sufrir Dolor Estomacal en Saltillo

Un niño de 7 años murió durante la noche del 21 de febrero en la clínica No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, luego de que se realizara un reporte a la línea de emergencias 911.

El menor, identificado como Daniel "N", originario de la colonia San José de los Damnificados, había presentado durante la mañana, dolor estomacal y molestias en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la doctora, Cristina Ariadna Milla, el niño presentaba lesiones en el labio izquierdo, posiblemente relacionadas con una reacción alérgica a medicamentos. El menor falleció a causa de un choque anafiláctico y no presentaba heridas, ni signos de violencia.

Agentes de la Fiscalía y elementos de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Un niño de nueve años ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario de Saltillo el pasado 2 de diciembre de 2025, lo que generó la movilización de autoridades ministeriales. Elementos de Servicios Periciales tomaron conocimiento del fallecimiento, mientras que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) intervino para dar seguimiento al caso.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor había sido atendido días antes por una infección estomacal y presentaba vómitos recurrentes. Aunque recibió tratamiento médico, su estado de salud se complicó posteriormente. Al no detectarse huellas de violencia, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar con precisión la causa de la muerte.

