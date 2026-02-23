Inicio Coahuila Joven es Acuchillado por su Concuño Durante Reunión Familiar en Coahuila

Joven es Acuchillado por su Concuño Durante Reunión Familiar en Coahuila

Un joven fue acuchillado por su concuño durante una reunión familiar en Piedras Negras, Coahuila.

Joven es Acuchillado por su Concuño Durante Reunión Familiar en Coahuila

Foto: N+

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de un caso de lesiones. Se trata de un joven identificado como José Aguilera de 26 años, quien fue agredido con arma blanca por su concuño en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con los reportes, los hechos iniciaron durante una reunión familiar, cuando comenzó una discusión. En ese momento, un hombre identificado como Rafael “N” presuntamente sacó un cuchillo y lesionó a José.

El presunto responsable, junto con otras personas, subió al herido a una camioneta con el argumento de trasladarlo a un hospital, sin embargo, la víctima manifestó que pretendían abandonarlo en un predio baldío.

Tras recibir el reporte al 911, elementos policiacos lograron interceptarlos en el entronque de la carretera 2 y la carretera 57. El lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica, donde permanece en terapia intensiva, mientras que el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Acuchilla a su hermano en colonia Miguel Hidalgo en Torreón

La noche del 29 de enero se reportó un caso de violencia familiar en la colonia Miguel Hidalgo en Torreón, donde un hombre presuntamente atacó con arma blanca a su hermano y golpeó a una menor de edad.

Noticia relacionada: Hombre Presuntamente Acuchilla a su Hermano y Golpea a Menor en Torreón

El llamado de auxilio movilizó a paramédicos y policías; sin embargo, al llegar al domicilio, las personas involucradas ya habían sido trasladadas por sus propios medios a distintos hospitales, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

