Muere Mujer de 27 Años tras Volcadura de Razer en Lerdo

La tarde de este domingo 23 de febrero, una mujer perdió la vida después volcar el vehículo tipo Razer en el que viajaba, en las orillas del río Nazas, en la comunidad de Villa Juárez, en Ciudad Lerdo, Durango.

La víctima fue identificada como Samantha Fabiola, de 27 años, con domicilio en Gómez Palacio, quien acompañaba a Randi Eduardo “N”, de 34 años, conductor del vehículo.

De acuerdo con los reportes, circulaban por un camino de terracería a la orilla del río cuando el conductor perdió el control del Razer, lo que provocó que se volcara en varias ocasiones.

Samantha salió proyectada de la unidad y falleció en el lugar. El conductor y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Muere joven después de volcar en Durango

Un joven de 19 años murió luego de un accidente ocurrido durante la madrugada del 15 de febrero en la carretera que conecta Bermejillo con Mapimí, en el estado de Durango. El vehículo en el que viajaba volcó a la altura del kilómetro 2, después de que el conductor perdió el control.

El joven fue trasladado a la Clínica 51 del IMSS para recibir atención médica; sin embargo, falleció al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones. El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

