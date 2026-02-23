Muere Hombre Baleado Mientras Era Trasladado por su Esposa al Hospital en La Laguna

Un hombre de 39 años, identificado como Enrique García, perdió la vida a causa de un disparo de arma de fuego mientras era trasladado a un hospital en una camioneta conducida por su esposa.

El incidente ocurrió la mañana del domingo 22 de febrero, sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del tramo comprendido entre la carretera al Esterito y el Segundo Periférico.

La esposa de la víctima, quien se encontraba en crisis nerviosa, indicó que su pareja había llegado al domicilio con la herida, por lo que intentaban llevarlo a recibir atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Un hombre de 45 años, identificado como Jesús Heriberto “N”, fue herido con arma de fuego en la colonia Vicente Guerrero de Torreón. La agresión ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando recibió dos impactos en el abdomen.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como reservado. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable.

