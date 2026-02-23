Video: Abandonan a Cachorro de Cuatro Meses en Bosque Venustiano Carranza de Torreón

Una perrita de cuatro meses fue abandonada en el Bosque Venustiano Carranza durante la madrugada del pasado lunes 16 de febrero en Torreón, luego de que dos jóvenes la llevaran al lugar a bordo de un vehículo.

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando captaron el momento en que los jóvenes ingresaron al bosque acompañados de la cachorra, llamada “Negra”, y posteriormente regresaron al automóvil sin el animal. En las imágenes se observa a la mujer visiblemente afectada.

Gracias a la intervención de los monitoristas, se logró ubicar y detener a José Ángel “N” de 21 años, señalado como probable responsable de maltrato animal. Autoridades informaron que la perrita padece gastroenteritis hemorrágica, se encuentra en estado grave y recibe atención de un médico veterinario.

El 28 de enero se reportó un caso de maltrato animal en el oriente de Torreón, donde una perrita callejera conocida como “La Negrita” fue atacada con un cuchillo que quedó incrustado en uno de sus ojos. Tras la agresión, el animal fue localizado y trasladado para recibir atención urgente.

La perrita fue llevada a la unidad canina de Seguridad Pública, donde recibió atención veterinaria y fue sometida a una cirugía para retirar el objeto. Luego de la intervención, logró recuperarse favorablemente.

Posteriormente, una familia decidió adoptarla y darle un nuevo hogar. Con el nombre de “Matilda”, la perrita comenzó una nueva etapa lejos de las calles y del maltrato animal que había sufrido.

