Adoptan a Perra que Sobrevivió tras Ser Acuchillada en Torreón

El pasado 28 de enero fue reportado un caso de violencia contra un animal en una colonia ubicada al oriente de Torreón. Una perrita callejera conocida como “La Negrita” fue atacada con un cuchillo, el cual quedó encajado en uno de sus ojos.

La vida del animal dio un giro trágico tras la agresión, sin embargo, su suerte cambió cuando fue rescatada y llevada a la unidad canina de Seguridad Pública, donde recibió atención médica y cuidados.

El equipo de la unidad, encabezado por el oficial Leonardo López, trabajó para salvar la vida de la perrita y ayudarla en su recuperación. El oficial señaló que encontró al animal con el cuchillo incrustado en el ojo izquierdo, por lo que se decidió trasladarla de inmediato a las instalaciones para su atención.

Familia lagunera adopta a la "La Negrita"

Después de una operación exitosa, la mascota logró recuperarse. Fue entonces cuando la familia de Ana Laura Ríos la conoció y decidió adoptarla, con el propósito de brindarle un hogar lleno de amor y cuidado.

“La Negrita”, ahora llamada “Matilda”, se convirtió en un integrante más de la familia Ríos. Con su nuevo nombre y hogar, el animal ha encontrado la felicidad y el cariño que siempre mereció.

La familia le ha proporcionado todo el cuidado necesario, y Matilda ha respondido con amor y lealtad. Ana Laura hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar a los perros en situación de calle y evitar cualquier tipo de maltrato animal.

La historia de Matilda es un ejemplo de empatía, respeto y protección hacia los animales, demostrando que, pese a las adversidades, es posible ofrecerles una segunda oportunidad y una vida digna.

Mueren más de 20 perros envenenados en ejidos de Gómez Palacio

En Gómez Palacio, al menos 26 perros murieron tras ser envenenados en los ejidos Transporte y San Ramón, luego de que presuntamente fueran colocados cebos con sustancias tóxicas de manera intencional en distintos puntos de la zona.

Vecinos señalaron que varios de los animales eran cuidados por la comunidad, por lo que el hecho generó indignación y preocupación, además del riesgo que representa la presencia de veneno para menores de edad y otras mascotas.

Autoridades municipales informaron que el caso fue canalizado para su investigación y que se reforzarán los patrullajes y la vigilancia en el área, con el objetivo de identificar a los responsables y evitar que se repitan este tipo de actos.