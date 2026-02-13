Apuñalan a Adulto Mayor al Intentar Cobrar una Deuda de Mil Pesos en Saltillo

Un adulto mayor de 64 años fue apuñalado este jueves 12 de febrero en Saltillo luego de reclamar una deuda a un hombre quien le debe mil pesos. José Antonio "N" resultó con tres heridas de armas blancas luego de que los amigos del deudor lo atacaran en la colonia Zaragoza, en la calle Encinos, esquina con Patricio Quinn.

Los agresores, quienes también conocían a la víctima, se molestaron por la pregunta y comenzaron a golpearlo. Uno de ellos sacó una daga y le causó dos heridas en el tórax y una más en el brazo derecho. Tras el ataque, los responsables huyeron por un camino de terracería hacia la colonia Mirasierra.

Paramédicos de la Secretaría de Salud trasladaron al lesionado al Hospital General. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso, informaron que revisarán las cámaras de vigilancia y entrevistara a la víctima para dar con los responsables. Ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Hombre amenaza con navaja a empleado en Torreón

Un hombre fue detenido la noche del 4 de febrero en el ejido El Águila, luego de que presuntamente amenazara con una navaja a un trabajador de una panadería. El sujeto habría reaccionado de manera violenta tras exigir que le vendieran pan en el establecimiento.

De acuerdo con el reporte, el empleado solicitó apoyo a las autoridades y elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para detener al sospechoso, identificado como Rómulo “N” de 56 años. El arma blanca fue asegurada y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

