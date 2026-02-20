Menor es Arrollada por Camión de Ruta en Lerdo

Durante la tarde de este jueves 19 de febrero, una menor de edad fue atropellada por un camión de pasajeros de la ruta Gómez Palacio-Lerdo, marcado con el número 55 cuando se disponía a bajar de la unidad.

El siniestro sucedió en la avenida Manuel Lerdo de Tejada y calle Melquiades de la colonia Carmen Carreón en Lerdo, Durango. Sin embargo, la detención del conductor de la unidad se dio en el periférico, donde fue asegurado Fernando "N" junto con su vehículo.

La menor fue identificada como Evelyn Renata, quien sufrió de algunas lesiones y fue trasladada a un hospital para su atención médica. Agentes de peritos tomaron conocimiento de los hechos y fincar responsabilidades.

Conductor choca contra camión de personal en carretera Torreón-Matamoros

Durante la noche del 19 de febrero, un conductor en presunto estado inconveniente se impactó contra la parte trasera de un camión de personal en la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de la colonia Valle Oriente.

Óscar “N”, de 38 años de edad, conducía el vehículo y no se percató de que el camión se encontraba detenido para el descenso de pasajeros, por lo que terminó estrellándose por alcance.

Noticia relacionada:

Tras el impacto, Óscar sufrió un golpe en la cabeza y fue atendido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU); sin embargo, no requirió traslado a un hospital.

Finalmente, el hombre fue asegurado junto con su vehículo por las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas: