Confirman Segunda Muerte por Sarampión en Durango; Suman 58 Casos

La Secretaría de Salud de Durango confirmó este viernes 20 de febrero, una segunda muerte por sarampión en la entidad. La víctima es un menor de edad que padecía de hipertensión pulmonar y desnutrición severa, con este fallecimiento, el estado suma 58 casos confirmados.

Se informó que el niño era primo de la primera víctima fatal registrada en Durango y que ambos tuvieron contacto directo. El brote se concentra en un grupo familiar de jornaleros agrícolas, que acumula alrededor de 20 de los casos detectados, convirtiéndolo en el principal foco de transmisión identificada hasta ahora.

Las autoridades han implementado cercos epidemiológicos y esquemas de vacunación emergentes para contener el virus e hicieron un llamado a la población a completar de inmediato los esquemas de vacunación de niñas y niños.

Muere niño por sarampión en Durango

La Secretaría de Salud de Durango confirmó el primer fallecimiento por sarampión en la entidad. La víctima fue un niño de ocho años, originario de Mezquital, quien se contagió durante un viaje familiar a Sinaloa. Al regresar presentó fiebre durante varios días y su estado de salud se complicó.

Durango Confirma Primera Muerte por Sarampión; Muere Niño de Ocho Años.

El menor fue atendido inicialmente en una clínica local y después trasladado al Hospital Materno Infantil, donde ingresó en condición crítica. Pese a los esfuerzos médicos, falleció la mañana del 10 de febrero. Autoridades estatales informaron que el paciente presentaba comorbilidades.

Tras el caso, personal de salud implementó cercos epidemiológicos y acciones de vacunación para evitar nuevos contagios. Las autoridades exhortaron a la población a completar sus esquemas de inmunización, especialmente en grupos vulnerables.

Confirman dos casos de sarampión en Coahuila

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó la detección de dos casos de sarampión en la entidad, correspondientes a un joven de 19 años y a una bebé de nueve meses. Ambos ingresaron al Hospital General de Torreón con síntomas compatibles con la enfermedad y, tras realizarles estudios y mantenerlos en observación, se confirmó el contagio. Las autoridades informaron que ninguno contaba con el esquema completo de vacunación.

Ante la situación, la Jurisdicción Sanitaria 6 implementó un cerco sanitario en la colonia Mayrán, de donde provenían los pacientes, además de instalar módulos y realizar vacunación domiciliaria para prevenir más contagios.

