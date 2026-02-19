Explota Pipa al Exterior de Empresa Acerera en Ramos Arizpe

Durante la tarde del jueves 19 de febrero se reportó una explosión en la ciudad de Ramos Arizpe, originada por el incendio de una pipa cargada con chapopote que se encontraba a un costado de una empresa acerera.

Los primeros reportes señalaban que la explosión había ocurrido al interior de la planta, versión que se difundió rápidamente en redes sociales, sin embargo, posteriormente fue desmentida por las autoridades, quienes confirmaron que el siniestro se registró en el exterior de las instalaciones.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto, así como personal de Protección Civil de Ramos Arizpe, así como trabajadores de Bomberos de Saltillo y Arteaga, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio y reducir riesgos en la zona.

La unidad fue consumida en su totalidad y no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

Vuelca pipa con 33 mil litros de diésel en el distribuidor vial León Guzmán

La madrugada del lunes 5 de enero del 2026, una pipa cargada con diésel se volcó en el distribuidor vial León Guzmán, sobre la autopista con dirección a la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 horas cuando el conductor, Uriel "N" de 31 años, perdió el control del volante al intentar ingresar a la caseta de la autopista.

Se informó que la pipa transportaba aproximadamente 33 mil 500 litros de diésel, tras la volcadura se generó un derrame de combustible en un arroyo cercano. El conductor resultó con laceraciones leves en manos y cráneo pero no requirió traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del retiro de la unidad, mientras que Protección Civil y Bomberos de Lerdo acudieron al lugar para atender las eventualidades.

