Patrulla del GRT Choca con Motociclista Durante Persecución en Torreón

La mañana del martes 17 de febrero, una patrulla del Grupo Reacción Torreón (GRT) se vio involucrada en un accidente con un motociclista en la colonia Las Dalias, en Torreón.

De acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, los elementos realizaban un operativo de revisión de motocicletas y prevención de riñas cuando ocurrió el incidente.

Según el reporte, un motociclista evadió el filtro de seguridad instalado en la zona, por lo que se inició una persecución que se extendió hasta la colonia Las Dalias. En ese sector, otro motociclista terminó impactándose contra la unidad oficial.

El lesionado fue identificado como Esteban de 17 años, quien no portaba casco de seguridad y presentó probable fractura de muñeca, esguince y fractura en el pie, además de diversas raspaduras. Los elementos detuvieron su marcha para brindarle auxilio y solicitar apoyo médico.

El Centro de Justicia Municipal será el encargado de deslindar responsabilidades y, en caso de determinarse alguna por parte del conductor de la patrulla, se informó que se cuenta con un seguro para cubrir los gastos médicos.

Furgoneta es embestida y cae a canal en San Pedro; familia resulta lesionada

Una familia completa resultó lesionada luego de un accidente vehicular registrado el 17 de febrero en San Pedro, Coahuila. El percance ocurrió cuando una furgoneta conducida por Celeste Abigail de 33 años, fue impactada de frente por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga tras el choque.

Tras la colisión, la furgoneta salió de la vialidad y terminó al interior de un canal de riego. En la unidad viajaban la conductora, su esposo, sus suegros y tres menores de edad.

Noticia relacionada: Familia Resulta Lesionada Luego de Chocar Contra Camioneta en San Pedro

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a los ocupantes al Hospital General de San Pedro para su valoración médica. Se informó que todos se reportan estables. Autoridades ya realizan las investigaciones para localizar al conductor responsable.

Historias recomendadas: