Muere Hombre en Situación de Calle al Interior de Vehículo en Saltillo

Reportes de emergencia fueron realizados al 911 durante la tarde del miércoles 18 de febrero luego de que un hombre en situación de calle murió al interior de un vehículo ubicado en la colonia Lomas de Zapalinamé en Saltillo.

El hombre de 33 años, contaba con la autorización del propietario del automóvil para resguardarse en la unidad y pasar las noches en el interior del vehículo. Fue el propio dueño quien realizó el llamado a la línea de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja asistieron al sitio y tras valorar al hombre en situación de calle, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Será la necropsia de ley la que determine las causas del fallecimiento.

Trascendió que el hombre era originario de Tijuana y no contaba con familiares en la ciudad, por lo que las autoridades buscarán establecer contacto con algún pariente del occiso.

Muere hombre tras presuntamente ser arrollado en Saltillo

Un hombre en situación de calle, de aproximadamente 50 años, murió luego de haber sido atropellado en las inmediaciones de la central de autobuses en la colonia Bellavista en Saltillo. Tras el reporte, paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a recibir atención médica.

Inicialmente fue llevado al Hospital General; sin embargo, debido a la saturación del nosocomio, fue canalizado a las instalaciones de la Cruz Roja. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el hombre perdió la vida a consecuencia de las lesiones internas que presentaba.

