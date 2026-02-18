Muere Trabajador al Sufrir Lesiones por Aplastamiento en Planta Industrial de Ramos Arizpe

Un hombre perdió la vida después de un grave accidente registrado en una planta ubicada en el parque industrial en el municipio de Ramos Arizpe, sobre la carretera Saltillo-Monterrey.

De acuerdo con reportes de trabajadores, la víctima, identificada como Carlos “N”, de 32 años, sufrió severas lesiones por aplastamiento mientras realizaba sus labores. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio; sin embargo, confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley, mientras elementos de seguridad acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El siguiente turno de empleados fue enviado a sus domicilios, en tanto la empresa y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Trabajador de CFE muere tras caer de una estructura en el bulevar Mieleras

Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió la vida la tarde del 21 de enero tras sufrir un accidente laboral en las instalaciones de la zona de transmisión Laguna ubicadas sobre el bulevar Mieleras.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado, identificado como Alan Javier de 30 años, realizaba labores en una estructura elevada cuando cayó al suelo, lo que le provocó una muerte instantánea.

