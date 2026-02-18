Mujer es Presuntamente Atacada por su Pareja en Lerdo; Agresor Huyó tras Llevarla al Hospital

Una mujer de 28 años se encuentra hospitalizada después de ser presuntamente atacada por su pareja sentimental en el poblado León Guzmán, municipio de Lerdo, durante la madrugada del lunes 16 de febrero.

De acuerdo con las autoridades, la víctima convivía con José Alberto “N” de 48 años, cuando una discusión por motivos personales escaló a un altercado violento. Durante el conflicto, la joven se golpeó con un vidrio que cayó al suelo, y el hombre habría aprovechado la situación para herirla con los restos en distintas partes del cuerpo.

El presunto agresor la trasladó en un vehículo particular al Hospital General de Gómez Palacio; sin embargo, huyó después de dejarla bajo atención médica. La Vicefiscalía Región Laguna inició una investigación para esclarecer los hechos.

La víctima continúa recibiendo atención médica y su estado de salud se reporta como reservado. Las autoridades trabajan para localizar al presunto responsable y ponerlo a disposición de la justicia.

Hombre es atacado con cuchillo por su pareja en colonia Santa Sofía en Gómez Palacio

Una mujer de 27 años agredió con un cuchillo a su pareja durante la noche del 19 de enero, en un domicilio de la colonia Santa Sofía en Gómez Palacio. El hombre de 28 años, resultó lesionado tras una discusión que habría escalado a un ataque con arma blanca.

Noticia relacionada: Mujer Ataca con Cuchillo a su Pareja en Gómez Palacio

El afectado fue auxiliado por un vecino y trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica por heridas en el costado y una pierna. Autoridades acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas: