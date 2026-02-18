Mujer Termina con Cuchillo Enterrado en Pie Mientras Cocinaba en Saltillo

Una mujer de 32 años resultó lesionada en el pie derecho al enterrarse por accidente un cuchillo mientras realizaba cocinaba en su casa, ubicada sobre la calle Jose Ortíz de Domínguez en la colonia Colinas del Sur en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas cuando Karla "N" se encontraba cocinando y accidentalmente dejó caer un cuchillo, el cual se enterró en el empeine derecho. Ante la emergencia, sus familiares solicitaron apoyo a través de la línea 911.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron en código amarillo al Hospital General, donde el personal médico retiró el cuchillo y evaluó posibles daños en nervios, arterias y huesos.

Hombre es apuñalado en Mapimí, Durango

Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un cuchillo la noche del 4 de febrero en el municipio de Mapimí. La víctima identificada como Roberto Alejandro, de 43 años, presentó varias heridas punzocortantes en el pecho.

El lesionado fue ingresado inicialmente al Hospital Integral de Mapimí, pero debido a la gravedad de su estado fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde ingresó en estado delicado. Autoridades de la Vicefiscalía Región Laguna iniciaron las investigaciones y desplegaron un operativo para ubicar al presunto responsable.

