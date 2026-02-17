Muere Joven de 19 años al Volcar en Carretera de Bermejillo

Un joven de 19 años perdió la vida luego de sufrir un accidente vehicular durante la madrugada del 15 de febrero, en la carretera de Bermejillo hacia Mapimí, Durango.

El occiso fue identificado como Brian Alberto, quien viajaba a bordo de un vehículo conducido por Juan “N”. De acuerdo con los reportes, a la altura del kilómetro 2 el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el automóvil volcara.

Brian Alberto fue trasladado para recibir atención médica a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció este 16 de febrero.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Muere hombre en accidente volcadura en carretera La Ribereña

Una volcadura registrada la noche del 15 de febrero en la carretera Ribereña, en el tramo Piedras Negras-Nuevo Laredo, dejó como saldo una persona fallecida y tres más lesionadas. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 165, donde el vehículo salió del camino y terminó volcado dentro de un predio rural.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron que la víctima mortal fue identificada como Héctor Pérez, de 47 años. Autoridades arribaron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes.

