Accidente Volcadura Deja un Muerto y Tres Lesionados en Carretera Ribereña

Una persona sin vida y tres más lesionados fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada durante la noche de este domingo 15 de febrero sobre la carretera Ribereña, en el tramo Piedras Negras-Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 165. Tras el accidente, los ocupantes quedaron atrapados en el interior de la unidad.

Automovilistas que circulaban por el lugar reportaron el percance al 911. En el accidente participó un automóvil, cuyo conductor salió de la carretera y volcó en repetidas ocasiones, hasta quedar a unos 15 metros dentro de un predio rural.

Elementos de la Policía de Nava, así como de la Guardia Nacional División Caminos y de la Fiscalía General del Estado (FGE), tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con los familiares de la víctima, quienes confirmaron que el hoy occiso respondía al nombre de Héctor Pérez de 47 años.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se espera el resultado de la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento.

Muere mujer después de volcar en Acuña

La mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida tras una volcadura registrada en el libramiento Jesús María Ramón, en Ciudad Acuña, luego de que el vehículo en el que viajaba saliera del camino y terminara siniestrado.

Autoridades arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia de ley.

