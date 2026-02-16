Muere Motociclista al Chocar Contra Camión de Carga en Piedras Negras

Un motociclista murió durante la mañana de este domingo 15 de febrero en un accidente vial. Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Centenario y bulevar Venustiano Carranza en Piedras Negras, cuando la víctima identificada como Ángel "N", conducía a exceso de velocidad, impactándose contra la parte posterior de un tráiler.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al Hospital General Dr. Salvador Chavarría a su acompañante quien fue identificada como Yessenia Limón, quien comentó que apenas había conocido al occiso.

Elementos de Tránsito y Vialidad lograron la detención del tráilero quien transportaba 22 toneladas de mercancía hacia Texas. Trascendió que el conductor del camión de carga no se percató del accidente hasta 1 kilómetro adelante, cuando los oficiales lo detuvieron para informarle de lo sucedido.

En la entrevista con los oficiales, el tráilero manifestó que tenía la luz verde del semáforo y se dirigía a Eagle Pass, cuando ocurrió el accidente, agregó que el camión cuenta con un sistema de videovigilancia mismo que será proporcionado a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Muere Motociclista en la Clínica 71 tras accidente en Torreón

Un hombre de 40 años, identificado como Gerardo Daniel, falleció en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, luego de resultar gravemente lesionado en un accidente ocurrido mientras conducía una motocicleta en la colonia Fidel Velázquez.

Motociclista Muere al Chocar con Vehículo Estacionado en Torreón.

Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Ricardo Flores Magón y la calle Manuel Bobadilla, donde el motociclista se impactó contra un vehículo estacionado. La víctima acudió por sus propios medios para recibir atención médica, el hombre sufrió traumatismo craneoencefálico severo, lesión que finalmente le causó la muerte.

