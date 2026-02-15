Cae Premio Mayor 27814 de la Lotería Nacional en Coahuila

La noche de este domingo 15 de febrero se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en su edición de Sorteo Especial, el cual contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó como ganador el número 27814.

La serie número uno fue dispuesta para su venta a la ciudad de Acuña, Coahuila; la serie número dos se dispuso para su venta a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Los premios de reintegro son para los billetes con terminaciones en los números 4 y 4.

Premio de la Lotería Nacional cae por segunda vez en Coahuila durante febrero

Con el resultado de este domingo 15 de febrero, sería la segunda vez en el mes que el premio de la Lotería Nacional cae en Coahuila, ya que la primera ocasión se registró el 8 de febrero, cuando se llevó a cabo el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional en su edición número 1734, realizado en conmemoración de la Marcha de la Lealtad.

El sorteo se efectuó en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, y contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie. El signo ganador fue Piscis con el número 6040, cuyo billete fue enviado para su venta a la ciudad de Saltillo, Coahuila.

