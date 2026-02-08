Cae Premio Mayor 6040 de la Lotería Nacional en Saltillo, Coahuila

Este domingo 8 de febrero se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1734, esta edición del sorteo celebró la marcha de la lealtad.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo en salón de sorteos de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Piscis y número 6040, el cual fue dispuesto para su venta a la Ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los premios de reintegros son a los billetes del signo Piscis y terminaciones en número 0, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Premio de la Lotería Nacional cae en Coahuila

La noche del 28 de octubre de 2025 se realizó el Sorteo Mayor número 3990 de la Lotería Nacional, en honor a San Judas Tadeo, con un premio mayor de 21 millones de pesos dividido en tres series. El número ganador fue el 35810.

Noticia relacionada: Cae en Coahuila Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional

La serie uno se envió a Piedras Negras, Coahuila, mientras que las series dos y tres se vendieron por medios electrónicos; los reintegros correspondieron a las terminaciones 0, 4 y 4.

Historias recomendadas: