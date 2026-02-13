Bebé Sufre Quemaduras tras Caerle Elote Hirviendo en Coahuila

Un bebé de tres meses resultó con quemaduras en el pie derecho luego de que, de manera accidental, le cayera un elote hirviendo, en hechos registrados la noche del miércoles 11 de febrero en la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras.

De acuerdo con el reporte, una pareja regresaba de comprar el alimento cuando, al circular por la calle Mar Muerto, sufrió un percance vial. En ese momento, el elote caliente cayó sobre el menor, quien era cargado por la mujer, provocándole lesiones. El bebé fue trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica y fue reportado en condición estable.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras las investigaciones se determinó que se trató de un accidente, por lo que no se configuró delito alguno.

Hospitalizan a bebé al sufrir quemaduras en Piedras Negras

Un bebé de un año fue hospitalizado durante la madrugada del 29 de enero en el Hospital de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras, luego de presentar quemaduras en distintas partes del cuerpo. El menor fue llevado por sus familiares para recibir atención médica de urgencia.

El personal médico reportó que el bebé se encontraba estable, aunque con lesiones de primer y segundo grado. Autoridades de protección infantil fueron notificadas para iniciar las indagatorias correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente.

