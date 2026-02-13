Reportan Avistamiento de Cocodrilos en Presa de Ramos Arizpe

Durante el miércoles se realizaron diversos reportes a la línea de emergencia 911 para alertar sobre el posible avistamiento de un par de cocodrilos en la presa Palo Blanco, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe.

Luego de recibir los llamados, personal técnico de la subsecretaría de Medio Ambiente acudió al sitio para verificar la situación, confirmando la presencia de dos ejemplares en el lugar.

De manera preliminar, se informó que presuntamente, ambos reptiles habían sido introducidos de forma artificial, ya que esta especie no es originaria de la región de Coahuila. Ante ello, se dio aviso formal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al tratarse de ejemplares de vidas silvestre cuya atención corresponde a una autoridad federal.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse al área donde se realizó el avistamiento, así como evitar ingresar al agua o llevar a cabo actividades recreativas en la presa hasta que se confirme la captura y retiro de los animales.

Rescatan a lagarto localizado en colonia Fovissste La Rosita en Torreón

Vecinos de la colonia Fovissste La Rosita en Torreón, reportaron a Protección Civil el hallazgo de un pequeño lagarto dentro de un edificio habitacional, lo que generó la movilización de elementos del cuerpo de Bomberos.

El reptil fue rescatado y trasladado al departamento de flora y fauna, donde se informó que se encontraba en buen estado de salud. De manera preliminar, se consideró que el animal pudo haber escapado de algún domicilio cercano.

