Miércoles de Ceniza 2026: Anuncian Horarios de Misas en Iglesias de Torreón

Este miércoles 18 de febrero se llevará a cabo la imposición de la ceniza, actividad que marca el inicio de la Cuaresma, por lo que las iglesias han comenzado a compartir información sobre el horario de las misas.

Además, diversas iglesias de la ciudad de Torreón realizarán actividades religiosas y celebraciones especiales durante la Semana Santa de este 2026, como parte de las tradiciones litúrgicas más importantes del calendario católico.

¿Cuáles son los horarios para las misas del Miércoles de Ceniza en Torreón?

En la Catedral de Nuestra Señora del Carmen se llevará a cabo la primera misa de bendición de ceniza, presidida por el señor Obispo Don Luis Martín. Los horarios de imposición de ceniza en la Catedral serán los siguientes:

10:00 horas

11:00 horas

12: 00 horas

13:30 horas

17:00 horas

18:00 horas

19:00 horas

20:30 horas

Mientras que en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en avenida Juárez 1570, Primitivo Centro en Torreón, Coahuila, los horarios serán:

7:30 horas

8:30 horas

19:00 horas

Miguel Castellanos, vocero de la Iglesia de Guadalupe, mencionó que las personas que acudan al tempo pueden llevar una bolsa para recibir la ceniza y así colocarla en la frente a las personas que no puedan acudir a la iglesia.

