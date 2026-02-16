Miércoles de Ceniza 2026: Anuncian Horarios de Misas en Iglesias de Torreón
Este 18 de febrero se llevará a cabo la celebración del Miércoles de Ceniza, con la que inicia la Cuaresma; Te compartimos los horarios de misas en Torreón
Este miércoles 18 de febrero se llevará a cabo la imposición de la ceniza, actividad que marca el inicio de la Cuaresma, por lo que las iglesias han comenzado a compartir información sobre el horario de las misas.
Además, diversas iglesias de la ciudad de Torreón realizarán actividades religiosas y celebraciones especiales durante la Semana Santa de este 2026, como parte de las tradiciones litúrgicas más importantes del calendario católico.
¿Cuáles son los horarios para las misas del Miércoles de Ceniza en Torreón?
En la Catedral de Nuestra Señora del Carmen se llevará a cabo la primera misa de bendición de ceniza, presidida por el señor Obispo Don Luis Martín. Los horarios de imposición de ceniza en la Catedral serán los siguientes:
- 10:00 horas
- 11:00 horas
- 12: 00 horas
- 13:30 horas
- 17:00 horas
- 18:00 horas
- 19:00 horas
- 20:30 horas
Mientras que en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en avenida Juárez 1570, Primitivo Centro en Torreón, Coahuila, los horarios serán:
- 7:30 horas
- 8:30 horas
- 19:00 horas
Miguel Castellanos, vocero de la Iglesia de Guadalupe, mencionó que las personas que acudan al tempo pueden llevar una bolsa para recibir la ceniza y así colocarla en la frente a las personas que no puedan acudir a la iglesia.
