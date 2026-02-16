Muere Hombre Luego Provocar Incendio al Encender una Fogata en su Casa en Saltillo

Un hombre murió durante un incendio al interior de su tejabán, durante la madrugada del domingo 15 de febrero en Saltillo. De acuerdo con las primeras investigaciones, Mario “N” habría encendido una fogata con la intención de calentarse ante el descenso de la temperatura.

El incendio se propagó rápidamente, ya que en el lugar había basura acumulada, ropa, cobijas y maderas, lo que facilitó que las llamas se extendieran en cuestión de minutos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio y, al ingresar, localizaron el cuerpo del hombre en el interior. Posteriormente dieron aviso al Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Mujer muere durante incendio en casa de la colonia Lucio Blanco en Saltillo

Una mujer murió la tarde del 30 de enero durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Lucio Blanco, en Saltillo. El siniestro generó la movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes acudieron al lugar para controlar las llamas.

Noticia relacionada: Muere Mujer Durante Incendio de Casa en Saltillo

La víctima fue identificada como Ana “N”, quien habitaba el domicilio junto a su pareja, Martín “N”. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes, ya que las circunstancias del fallecimiento no quedaron esclarecidas en el momento, por lo que se contempló la activación del protocolo de feminicidio para descartar o confirmar esta línea.

Historias recomendadas: