Muere Bebé de Siete Meses Después de Tomar Biberón en Saltillo

Un bebé de siete meses de edad llegó sin signos vitales a la estación de Bomberos, en hechos registrados en la colonia Guayulera en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba siendo alimentado con biberón cuando, alrededor de las 11:00 horas, sus familiares notaron que no reaccionaba. Ante la situación, los padres lo trasladaron de inmediato a la estación más cercana para solicitar auxilio.

Paramédicos intentaron brindarle atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó que el bebé ya no contaba con signos vitales.

El menor, identificado como Lian Isaac “N”, no presentaba lesiones visibles. De manera preliminar, se informó que la posible causa del fallecimiento pudo haber sido broncoaspiración, ya que el bebé presentaba problemas bronquiales y se encontraba bajo tratamiento médico.

Una bebé de dos meses falleció la tarde del 22 de enero en Saltillo, luego de ser trasladada de emergencia por sus padres a la estación de Bomberos ubicada en la colonia Guayulera, donde solicitaron atención médica inmediata.

A su llegada, los elementos realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, autoridades municipales acordonaron el área y personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpoo.