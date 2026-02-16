Vuelca Autobús con 48 Pasajeros en Autopista Durango-Gómez Palacio

Cuatro personas resultaron lesionadas y una más sufrió una crisis nervios luego de que volcara un autobús de pasajeros en la autopista Durango-Gómez Palacio durante la mañana de este lunes.

Se informó que la unidad transportaba a 48 turistas coahuilenses que regresaban de Mazatlán con destino a Torreón. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 107 cuando el camión se salió del camino hacia el acotamiento.

Equipos de Protección Civil de Guadalupe Victoria, Cuencamé y Durango, acudieron al lugar para atender la emergencia. Todos los lesionados fueron atendidos en el sitio y no requirieron hospitalización.

Debido al percance, las autoridades coordinaron el envío de otra unidad desde Coahuila para recoger a los pasajeros y que continuaran con su viaje la ciudad de Torreón.

Vuelca camión de personal en carretera Saltillo-Zacatecas

Un camión de transporte de personal volcó la mañana del 18 de diciembre sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, cuando trasladaba a aproximadamente 20 trabajadores. El accidente ocurrió luego de que el conductor perdiera el control de la unidad, que terminó recostada sobre uno de sus costados.

Noticia relacionada: Vuelca Camión de Personal con 20 Trabajadores en Carretera Saltillo-Zacatecas

Tras el percance, tres empleados fueron llevados a un hospital para su valoración médica, mientras que el resto de los trabajadores se retiró del lugar en otro vehículo de la empresa.

Camión de Personal Vuelca en Carretera Saltillo-Zacatecas; Tres Trabajadores Resultan Lesionados.

Historias recomendadas: