Explosión de Tanque de Gas Deja a Hombre y Perro con Quemaduras en Saltillo

Un perro derribó accidentalmente un tanque de gas dentro de una casa ubicada en la calle 13 de la colonia Ciudad Mirasierra en Saltillo, lo que derivó en una explosión que dejó a un joven y a su mascota con quemaduras de consideración.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al joven identificado como Guadalupe “N” de 22 años.

Posteriormente, fue trasladado en código rojo al Hospital General; sin embargo, debido a la falta de espacio, fue canalizado al Hospital Muguerza para recibir atención especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el perro tiró un tanque de gas de 30 kilogramos, causando daños en el regulador. Momentos después, cuando el joven intentó limpiar el área, se produjo un flamazo que le ocasionó quemaduras de tercer grado, al igual que a la mascota.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones de gas y asegurar correctamente los tanques, con el fin de evitar este tipo de accidentes

Explota tanque de gas en colonia Villas San Agustín en Torreón

El pasado 8 de diciembre del 2025, tres personas resultaron lesionadas con quemaduras luego de una explosión provocada por un tanque de gas en una casa de la colonia Villas San Agustín en Torreón.

Noticia relacionada: Explota Casa por Acumulación de Gas en Torreón; Hay Tres Personas con Quemaduras

De acuerdo con los reportes, el accidente se registró mientras se realizaba la conexión de un tanque, momento en el que se presentó una fuga. Una mujer de 31 años sufrió quemaduras en el rostro y un brazo, mientras que una vecina también resultó afectada por la onda expansiva. La vivienda presentó pérdida total y varias casas cercanas reportaron daños menores.

