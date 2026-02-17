Muere Hombre Arrollado por Camión en Periférico Luis Echeverría en Saltillo

Durante la madrugada del lunes 16 de febrero, un hombre murió luego de ser impactado por un camión de una marca de agua en el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo en Saltillo.

El hombre de 35 años, quedó inconsciente sobre el pavimento cuando intentaba cruzar en dirección al oriente. El incidente fue reportado a través de grupos de seguridad, lo que movilizó a paramédicos al lugar. A su llegada, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, mientras que el presunto responsable fue detenido horas mas tarde en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. El conductor fue identificado como Moises "N" de 45 años.

Camión de personal arrolla y mata a hombre en Piedras Negras

Un hombre de 52 años, identificado como Máximo Rodríguez, falleció luego de ser atropellado por un camión de transporte de personal en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

El accidente ocurrió la tarde del 11 de febrero sobre el bulevar Centenario, donde la víctima resultó con lesiones de gravedad y fue trasladada a un hospital. Posteriormente, se confirmó su muerte la mañana del 12 de febrero, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

