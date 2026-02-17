Autoridades Sanitarias Confirman Primeros Dos Casos de Sarampión en Torreón

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó dos casos de sarampión en la entidad. Indicó que se trata de una menor y un adulto. En entrevista, ofreció más detalles sobre el estado de salud de ambos, quienes ya se encuentran bajo tratamiento médico.

El funcionario enfatizó la importancia de la vacunación para completar los esquemas en menores de edad y exhortó también a los adultos a revisar su cartilla de vacunación para aplicarse la dosis correspondiente, en caso de ser necesario.

Dan a conocer detalles de los casos

Hace aproximadamente 10 días, un joven de 19 años ingresó al Hospital General de Torreón con síntomas compatibles con sarampión, por lo que de inmediato se activaron los protocolos sanitarios y fue aislado para su atención.

De acuerdo con el doctor Salvador Chavarría, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, al día siguiente una bebé de nueve meses, sobrina del paciente, también fue ingresada con síntomas similares.

Tras varios días de observación y la implementación de un cerco sanitario, se confirmó que ambas personas presentaban el virus del sarampión y que no contaban con el esquema de vacunación completo.

Implementan cerco sanitario en colonia Mayrán

Ante esta situación, la Jurisdicción Sanitaria 6 desplegó un operativo en la colonia Mayrán, lugar de donde provenían los casos, instalando un módulo especial y realizando vacunación en las casas. Vecinos del sector acudieron a aplicarse la vacuna y destacaron la pronta respuesta de las autoridades para evitar una cadena de contagios.

Cabe señalar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que puede adquirirse a cualquier edad y se transmite fácilmente a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o respirar. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a completar los esquemas de vacunación.

Muere niño de ocho años por sarampión en Durango

La Secretaría de Salud de Durango confirmó el primer fallecimiento por sarampión en el estado. Se trató de un niño de ocho años, originario del municipio de Mezquital, quien presuntamente contrajo el virus tras un viaje familiar al estado de Sinaloa.

El menor presentó fiebre durante varios días y, debido al deterioro de su estado de salud, fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde ingresó en condición grave. Autoridades estatales informaron que el niño falleció la mañana del martes 10 de febrero, por lo que se iniciaron las acciones sanitarias correspondientes.

