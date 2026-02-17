Hombre Incendia Casa con Familia Dentro y Amenaza con Explotar Tanque de Gas en Coahuila

Un hombre incendió su casa con su esposa y su madre en el interior, además de amenazar con hacer explotar un tanque de gas, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas en la colonia Periodistas en Piedras Negras.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio tras el reporte de un presunto incendio. Al arribar, confirmaron que se trataba de un caso de violencia familiar, en el que el sujeto agredía físicamente a su madre y a su esposa, quien resultó gravemente lesionada.

Hombre amenazó con explotar un tanque de gas

Durante la intervención, el hombre, identificado como Juan Luis “N”, tomó un tanque de gas LP y un encendedor, amenazando con prenderlo si los oficiales se acercaban para detenerlo.

Luego de varios minutos, el agresor fue sometido y detenido. De manera preliminar, se informó que podría enfrentar cargos por feminicidio en grado de tentativa, daños y posible privación ilegal de la libertad, ya que presuntamente impedía que las mujeres salieran del inmueble.

De acuerdo con las investigaciones el detenido habría encerrado por separado a su esposa, Itzel Wendolin “N” de 39 años, y a su madre, Anita “N” de 79 años, en distintas habitaciones del domicilio.

Posteriormente, el hombre habría rociado gasolina en el interior de la casa y le prendió fuego. Vecinos del sector intervinieron al percatarse de las llamas y lograron auxiliar a las víctimas antes de que el incendio se extendiera

Será en un plazo de 48 horas cuando el Ministerio Público determine la situación legal del detenido, quien será presentado ante un juez de control.

