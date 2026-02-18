Muere Vendedor de Comida Arrollado por Vehículo en Coahuila

Un trágico accidente ocurrió en Piedras Negras, luego de que un hombre identificado como Mario Maldonado “N”, de 53 años, murió tras ser arrollado por un vehículo. El conductor circulaba sobre un camino de terracería e intentó incorporarse al bulevar Venustiano Carranza sin percatarse de que la víctima, quien vendía comida, cruzaba frente a él.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso.

De inmediato, el área fue acordonada para que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaran el peritaje correspondiente, así como la detención del presunto responsable.

Se registra un segundo accidente en el bulevar Venustiano Carranza

Minutos después, a aproximadamente un kilómetro de distancia, se reportó otro accidente vial en el que una mujer identificada como María “N” resultó con una fractura expuesta en una de sus piernas, tras ser atropellada por un tráiler que hacía fila para cruzar el Puente Internacional II hacia Estados Unidos.

Ari Hernández, director de Protección Civil, mencionó que la adulta mayor fue impactada inicialmente por un vehículo, lo que provocó que saliera proyectada hacia un tráiler que transitaba por el sector.

El funcionario señaló que el estado de salud de la mujer de la tercera edad se reporta como reservado, debido a las lesiones de consideración que sufrió tras el accidente.

Dos muertes registradas en febrero en la misma vialidad

Cabe señalar que el pasado domingo, un motociclista falleció en el mismo bulevar Venustiano Carranza, luego de que al circular a exceso de velocidad se impactó contra la parte posterior de un tráiler.

Ante esta situación, elementos de Tránsito y Vialidad continúan con operativos para exhortar a los automovilistas a conducir con responsabilidad.

