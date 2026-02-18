Muere Mujer Arrollada por Motociclista al Intentar Cruzar Carretera en Gómez Palacio

La tarde de este miércoles 18 de febrero una mujer murió al ser atropellada por una motocicleta sobre la carretera del ejido Vergel hacia el ejido Transporte, a las afueras de una maquila en Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer, quien fue identificada como Daniela de 20 años, intentaba cruzar la carretera cuando fue impactada por la motociclieta.

El conductor, identificado como Luis de 15 años, quien al momento del accidente, circulaba sobre la carretera vecinal, ejido El Vergel hacia el ejido Transporte, en dirección de oriente a poniente.

El cuerpo de la joven fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.

Un hombre de 53 años, identificado como Mario Maldonado “N”, murió luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el bulevar Venustiano Carranza en Piedras Negras. El accidente ocurrió cuando un conductor que circulaba por un camino de terracería se incorporó a la vialidad sin percatarse de la presencia de la víctima, quien se dedicaba a vender comida.

Al lugar acudieron elementos de tránsito y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.

Minutos después, en el mismo sector, se reportó otro accidente en el que una mujer resultó gravemente lesionada tras ser impactada por un tráiler. Autoridades señalaron que su estado de salud se mantiene como reservado.

