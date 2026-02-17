Muere Hombre en Situación de Calle tras Presuntamente Ser Golpeado y Arrollado en Saltillo

Un hombre en situación de calle de aproximadamente 50 años llegó a las instalaciones de la Cruz Roja luego de ser reportado como atropellado y golpeado en las inmediaciones de la central de autobuses ubicado en la colonia Bellavista en Saltillo.

Elementos de emergencia acudieron al cruce de los bulevares Antonio Cárdenas y Luis Echeverría para brindarle auxilio y posteriormente trasladarlo al Hospital General, donde recibiría atención más especializada.

Sin embargo, no fue posible ingresarlo debido a la saturación del nosocomio, por lo que fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el hombre no logró sobrevivir y perdió la vida a consecuencia de las lesiones internas que presentaba.

Muere hombre atropellado por camión en Saltillo

Un hombre de 35 años falleció durante la madrugada del 16 de febrero, tras ser atropellado por un camión en el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo en Saltillo.

Paramédicos acudieron al sitio luego del reporte y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

