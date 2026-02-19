Muere Hombre al Ser Golpeado con Piedra Durante Discusión en Lerdo

Un hombre murió al ser agredido con piedras en la colonia Villa Guadalupe, en el municipio de Lerdo. La víctima, identificada como Enrique de 50 años, se encontraba en su casa en compañía de su pareja sentimental cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, al lugar arribó un sujeto identificado como Israel “N”, quien comenzó a discutir con Enrique. La confrontación escaló rápidamente y derivó en una agresión física entre ambos.

Durante el altercado, Israel “N” presuntamente tomó una piedra y golpeó en repetidas ocasiones a Enrique, dejándolo inconsciente. Además, habría amenazado a la pareja sentimental de la víctima con hacerle daño si revelaba lo ocurrido. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Muere adolescente después de ser atacado con piedras en colonia San Marco en Torreón

La mañana del 12 de febrero un adolescente murió luego de permanecer hospitalizado tras ser agredido durante una riña ocurrida días antes en la colonia San Marcos en Torreón. El menor había resultado gravemente herido después de que un grupo de jóvenes lanzara piedras contra motociclistas que circulaban por el sector.

El joven, identificado como José David de 16 años, fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico y otras lesiones de consideración. Desde su ingreso permaneció en estado crítico.

De acuerdo con los reportes médicos, el adolescente sufrió complicaciones derivadas de las lesiones y finalmente perdió la vida tras presentar paros cardiacos. Su padre interpuso la denuncia correspondiente y las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

