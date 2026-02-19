Rescatan a Mujer que Maullaba y Pedía Ayuda Arriba de Árbol en Coahuila

En el sector Villa de Fuente en Piedras Negras, una mujer fue rescatada luego de trepar a lo alto de un árbol de más de cuatro metros de altura. Fueron los propios vecinos quienes reportaron al 911 que una mujer, identificada como Yesenia “N”, se encontraba en la cima del árbol, maullaba y pedía ayuda, sin poder descender por sus propios medios.

De acuerdo con los reportes, la mujer presentaba conductas asociadas a la tendencia conocida en redes sociales como "Therian", en la que algunas personas se identifican con animales. Sin embargo, al verse en riesgo de caer, comenzó a gritar y solicitar auxilio.

Elementos de Bomberos, Protección Civil, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Civil Coahuila atendieron el llamado y realizaron las maniobras necesarias para ponerla a salvo.

Después de varios minutos de labores, la mujer fue descendida del árbol y presentaba signos de intoxicación por la droga conocida como cristal, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Ayuntamiento de Mexicali desmiente organización de evento “Therian”

El Ayuntamiento de Mexicali aclaró que no organiza ningún evento relacionado con la temática “therian”, luego de que en redes sociales circulara una invitación que atribuía la actividad al Gobierno Municipal. Las autoridades informaron que la convocatoria difundida era falsa y no correspondía a ninguna actividad oficial.

Noticia relacionada: Gobierno de Mexicali Aclara que No Organiza Evento “Therian” Difundido en Redes

La aclaración se dio tras la publicación de una imagen que promovía un supuesto “Mega Evento Therian” utilizando elementos gráficos similares a los institucionales. El gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente sus plataformas oficiales para evitar la desinformación.

