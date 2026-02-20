Muere Mujer Luego de Comulgar Durante Misa en Saltillo

Una mujer de 47 años murió después de comulgar en un templo católico de Saltillo. Los hechos se registraron la noche del jueves 19 de febrero en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la colonia Valle de las Flores.

La mujer, identificada como "Mamá Tony" habría sufrido un ataque cardíaco. Los feligreses vieron como la mujer intentó ponerse de pie luego de comulgar, se desvanció y quedó inconsciente.

Personal de salud arribó al lugar y confirmó la muerte de la víctima, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Trascendió que la mujer vivía en la colonia Mirasierra, padecía de arritmias e hipertensión, además, era fiel devota de esta comunidad parroquial.

Muere sacerdote durante misa en Durango

El sacerdote José de Luz Rosales Castañeda, originario de Río Grande, Zacatecas, falleció el 21 de septiembre de 2025 mientras oficiaba la primera misa dominical en la iglesia de Jesús de Nazareth, en la comunidad de Nazareno, Durango. El párroco se desvaneció después de repartir la comunión y, pese a la atención brindada, perdió la vida en el lugar.

La noche de ese mismo día fue velado en su parroquia y posteriormente se ofició una misa de cuerpo presente en la catedral de Gómez Palacio, donde acudieron sacerdotes de la diócesis y el obispo Jorge Estrada Solórzano. Fieles de la comunidad asistieron para despedirlo; sus restos fueron incinerados y trasladados a su natal Río Grande, Zacatecas.

