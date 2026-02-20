Sujeto Ataca con Cuchillo a Dos Policías en La Laguna

El pasado 17 de febrero, agentes de Seguridad Pública respondieron a un llamado de auxilio en la calle Trujano, entre Mártires y Francisco Zarco en la colonia Centro en Gómez Palacio. Al llegar, localizaron a una mujer de 30 años, identificada como Valtierra, quien denunció que un sujeto le había hecho comentarios inapropiados y la había amenazado.

El presunto responsable, identificado como José “N” de 36 años, intentó huir hacia el interior de su casa, sin embargo, fue perseguido por los oficiales. Durante la intervención, el hombre se abalanzó contra los policías con un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo, lesionando a dos elementos, quienes presentaron heridas en el pómulo izquierdo, pulgar izquierdo y muñeca derecha.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Regional Laguna, donde se le iniciará un proceso por los delitos de acoso, agresión contra agentes de Seguridad Pública y lesiones.

Agreden a policías durante riña en colonia Villas Zaragoza en Torreón

Un reporte por violencia familiar derivó en un enfrentamiento entre policías y varios jóvenes en la colonia Villas Zaragoza en Torreón. Al acudir al llamado, los oficiales intentaron detener a un joven señalado por agredir a la pareja de su padre, sin embargo, una mujer intervino y comenzó a incitar a las personas a enfrentar a los elementos.

La situación escaló cuando los involucrados lanzaron objetos desde la vía pública y azoteas, lo que obligó a pedir refuerzos. El saldo fue de siete policías lesionados y daños en patrullas, además de nueve personas que fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

