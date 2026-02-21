Therians se Reúnen en la Plaza Mayor de Torreón

Un grupo de personas que se identifican como "therians" se reunieron este sábado 21 de febrero en Plaza Mayor de Torreón, luego de una convocatoria difundida a través de redes sociales. Al encuentro acudieron también ciudadanos interesados en conocer más sobre esta tendencia.

A través de redes sociales se convocó a una reunión amistosa de therian en Plaza Mayor; sin embargo, fueron pocas las personas que se identifican como animales las que asistieron. Entre los presentes se encontraban dos lobos, un gorila y un cocodrilo.

Son varios los motivos por los cuales han decidido formar parte de esta tendencia, y destacaron que se trata de un estilo de vida que pueden combinar con su vida cotidiana como personas.

La convocatoria no solo atrajo a therian, sino también a jóvenes y adultos interesados en conocer quiénes eran y aprender más sobre esta forma de vivir en su día a día.

Aunque se esperaban una mayor asistencia de personas que se identifican como therian, la participación fue baja. De acuerdo con los presentes, esto podría deberse a los comentarios negativos que circulan en redes sociales.

Rescatan a mujer que maullaba desde lo alto de un árbol en Piedras Negras

Una mujer fue rescatada en el sector Villa de Fuente en Piedras Negras, luego de subir a un árbol de más de cuatro metros de altura y no poder descender. Vecinos reportaron al 911 que la persona, identificada como Yesenia “N”, maullaba y pedía ayuda desde la parte superior, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Según los primeros informes, la mujer mostraba comportamientos vinculados a la tendencia difundida en redes sociales denominada “Therian”. Al sitio acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil, Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila, quienes efectuaron las labores necesarias para descenderla de forma segura.

Veterinaria Desmiente Supuesta Atención a “Therian” en Clínica de Navojoa

La veterinaria Erika Morales aclaró que la supuesta atención médica brindada a un paciente identificado como “therian” en una clínica de Navojoa fue falsa y se originó a partir de una publicación generada con ayuda de Inteligencia Artificial. Aunque el contenido señalaba que se trataba de una broma, rápidamente se viralizó en redes sociales y fue tomado como real por muchos usuarios.

La especialista explicó que, si bien respeta la forma en que cada persona decida identificarse, recalcó que los profesionales veterinarios no están capacitados ni autorizados para atender seres humanos, ya que deben respetarse las licencias médicas correspondientes. El caso generó revuelo en el contexto del Día Nacional por la Dignificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Desmienten convocatoria sobre Reunión "Therian" en Parque Fundidora en Monterrey

A través de redes sociales el Parque Fundidora desmintieron la realización de un supuesto evento llamado “Mega Reunión Therian” en Monterrey, luego de que la información se difundiera en redes sociales. Señalaron que no existía autorización para llevar a cabo ninguna actividad de ese tipo dentro del recinto.

La convocatoria indicaba que el encuentro se realizaría el 22 de febrero frente al Horno 3, lo que generó reacciones entre usuarios. Ante la viralidad del anuncio, Parque Fundidora aclaró que se trató de información falsa y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente fuentes oficiales para evitar caer en engaños.

