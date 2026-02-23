Muere Interno de Centro de Rehabilitación en Hospital de Saltillo; Fiscalía Investiga el Caso

Un interno de un centro de rehabilitación murió en el Hospital General de Saltillo durante este fin de semana. El hombre, identificado como Jesús "N" de 36 años originario de Reynosa, Tamaulipas, quien ingresó por neumonía al área de urgencias.

De acuerdo con información que proporcionaron sus allegados a los médicos, la víctima padecía de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), enfermedad que provoca este tipo de complicaciones.

Muere Interno de Anexo tras Ingresar por Neumonía en Hospital General de Saltillo.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaron el hecho ya que el hombre fue trasladado por personal del centro de rehabilitación, quienes se deslindaron de cualquier responsabilidad hacía la víctima.

Clausuran centro de rehabilitación en Matamoros tras denuncias de abuso

Un centro de rehabilitación fue clausurado en Matamoros, Coahuila, luego de que se presentaran denuncias por presuntos abusos contra internas. Las acusaciones incluyeron maltratos físicos, castigos y condiciones inadecuadas dentro del establecimiento.

Noticia relacionada: Clausuran Centro de Rehabilitación por Presuntos Abusos a Mujeres en La Laguna

Tras hacerse públicos los señalamientos, autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El caso se sumó a otros antecedentes en la región relacionados con irregularidades en centros de rehabilitación.

