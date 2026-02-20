Clausuran Centro de Rehabilitación por Presuntos Abusos a Mujeres en La Laguna

Un centro de rehabilitación fue clausurado después de las denuncias por presuntos abusos y maltratos contra las internas en Matamoros, Coahuila. Las acusaciones señalan supuestos golpes, privación de la libertad, explotación laboral y condiciones insalubres dentro del anexo.

Una de las internas, identificada como Yadira, relató que al inicio su estancia parecía normal; sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron presuntos castigos y agresiones. Según su testimonio, algunas mujeres eran golpeadas y obligadas a permanecer sin dormir durante varias horas.

Tras darse a conocer los señalamientos, autoridades competentes iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades y verificar que se respetaran los derechos de las personas internadas.

Cabe destacar que no se trata de un hecho aislado, ya que en la región se han documentado otros casos relacionados con presuntos abusos y malas condiciones en centros de rehabilitación.

Rescatan a internos maniatados en centro de rehabilitación en Parras

El pasado 31 de octubre del 2025, un interno logró escapar de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Palmeras en Parras de la Fuente, y denunció presuntas agresiones dentro del lugar. Tras la denuncia presentada por sus familiares ante el Ministerio Público, autoridades acudieron al establecimiento para iniciar una investigación.

Durante la inspección, los agentes localizaron a tres internos maniatados y con visibles signos de violencia. Además, detectaron diversas irregularidades en el inmueble, que no contaba con las condiciones adecuadas para operar. Al menos tres familias interpusieron denuncias formales.

