Encuentran Hielera con Cannabis en Preparatoria Cetis 48 de Saltillo

Una hielera con narcóticos en su interior, fue localizada al interior del centro de bachilleres Cetis 48 ubicado en la colonia Valle de las Flores, ubicado en la ciudad de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del sábado 21 de febrero cuando una denuncia anónima movilizó a las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado y de la Comisaría de Seguridad y Protección, arribaron al sitio.

Localizan Hielera con Narcóticos Dentro del Cetis 48 en Saltillo.

Se informó que en el patio del plantel educativo, encontraron una hielera con varios envoltorios y bolsas que contenían hierba seca con las características del cannabis.

La hielera y su contenido fueron trasladadas a un laboratorio de la Fiscalía, mientras que las autoridades mantienen abierta una investigación, ya que se desconoce como llegaron los narcóticos al interior del plantel.

Aseguran 65 kilos de cannabis en colonia estrella de Torreón

Autoridades aseguraron 65 kilogramos de cannabis en una casa ubicada en la colonia Estrella de Torreón, además de tres armas de fuego. Los hechos ocurrieron durante un operativo desplegado en el sector, donde se logró obtener indicios vinculados presuntamente con actividades de narcomenudeo.

La acción fue ejecutada durante la presente semana por elementos del Grupo de Reacción Laguna de la Policía de Acción y Reacción del Estado de Coahuila, quienes implementaron un dispositivo estratégico en el sector tras labores de vigilancia.

Noticia relacionada: Aseguran 65 Kilos de Cannabis y Tres Armas de Fuego en Casa de Torreón

Fueron asegurados seis paquetes rectangulares grandes, envueltos con cinta canela, que en su interior contenían hierba verde y seca con características físicas propias del cannabis, con un peso aproximado de 60 kilogramos.

También se aseguró una bolsa negra de plástico que contenía hierba verde y seca con las mismas características, con un peso aproximado de cinco kilogramos.

Además, se aseguraron tres armas de fuego y 14 cartuchos. Las autoridades informaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

Historias recomendadas: