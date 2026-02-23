FGEC Confirma Enfrentamiento Armado en Juárez, Coahuila

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández, confirmó que se registró un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas del orden, en el municipio de Juárez, Coahuila, durante este fin de semana.

Indicó que, unidades de seguridad se encontraron con civiles armados, lo cuál desencadenó detonaciones entre ambos, sin que se registrarán personas lesionadas o abatidos.

Informó que se logró el aseguramiento de un vehículo, con lo cuál se iniciará una investigación que permita determinar el origen de los hechos.

Civiles armado atacan a elementos de la Policía Estatal de Coahuila

Anteriormente a este acontecimiento, ya se había registrado una agresión armada el pasado 16 de octubre de 2025 en los límites entre Coahuila y Nuevo León, cuando elementos de la Marina y de la Policía Estatal fueron atacados mientras realizaban labores de investigación. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión, lo que dejó como saldo un agresor abatido y otro detenido.

Noticia relacionada: Enfrentamiento Armado en Límites de Coahuila Deja un Muerto y un Herido

Más tarde, en una conferencia realizada en Piedras Negras, el fiscal general, Federico Fernández Montañez informó que se trató del segundo incidente armado contra corporaciones en la región. Precisó que los hechos ocurrieron durante operativos de vigilancia en la zona fronteriza y que las acciones continuaron para reforzar la seguridad en el área.

