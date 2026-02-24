Joven le Rocía Ácido Muriático a su Pareja Durante Discusión en Coahuila

Con diversas lesiones el rostro, resultó un joven de 29 años, luego de que presuntamente su pareja sentimental le rociara ácido muriático tras una discusión, en hechos ocurridos en la colonia Argentinas, en Piedras Negras, Coahuila.

Autoridades acudieron al domicilio ubicado en la calle Sierra del Colorado, junto con socorristas del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a José Andrés. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

Noticia relacionada: Joven es Hospitalizado Luego de que le Rociaran Ácido Muriático en el Rostro en Piedras Negras

El afectado manifestó a los oficiales que momentos antes había discutido con su pareja, identificado como Andrés “N”, de 23 años, presuntamente por motivos de celos. Señaló que durante el altercado fue golpeado y arañado, y posteriormente le arrojaron el químico en el rostro.

Mujer es atacada por su pareja en León Guzmán, Lerdo

Una mujer de 28 años fue hospitalizada tras resultar lesionada durante un presunto hecho de violencia ocurrido en el poblado León Guzmán en Lerdo durante la madrugada del 16 de febrero. Según los primeros reportes, la agresión se derivó de una discusión con su pareja sentimental.

Mujer es Presuntamente Atacada por su Pareja Durante Discusión en Leon Guzmán

De acuerdo con la información oficial, la joven sufrió heridas con fragmentos de vidrio durante el altercado y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica. Tras dejarla en el nosocomio, el presunto responsable se retiró del lugar. La Vicefiscalía Región Laguna inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

