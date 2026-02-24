Localizan Cuerpo Sin Vida tras Incendio de Tejabán en Colonia Mirasierra en Saltillo

Bomberos de Saltillo localizaron a una persona sin vida luego de apagar el incendio de un tejabán en la colonia Mirasierra en Saltillo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes 24 de febrero, cuando ingresó el reporte de un incendio en un predio ubicado entre las calles Dos y 25 del sector.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos quienes controlaron y apagaron el incendio de un tejabán. Al terminar sus labores, se percataron que había un cuerpo sin vida, aparentemente de un hombre que vivía en el lugar, ya que se encontraron piezas de algunos muebles, una hamaca y una gran cantidad de basura.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio, acordonaron el lugar y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), se presume que la persona encendió una fogata para resguardarse de las bajas temperaturas.

