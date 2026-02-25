Detienen a Presunto Responsable por Muerte de Hombre Baleado en La Laguna

El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Carlos Rangel, confirmó la detención de una persona presuntamente implicada en la muerte de un hombre ocurrida el pasado domingo 22 de febrero en Torreón.

Arrestan a Hombre Acusado de Presuntamente Disparar a Hombre en La Laguna.

El funcionario señaló que el detenido será presentado ante un juez para la audiencia inicial, donde se formulará la imputación correspondiente por el delito que resulte de las investigaciones.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron durante una reunión, donde la víctima, identificada como Enrique García, de 39 años, recibió un disparo de arma de fuego.

Tras resultar herido, el hombre se trasladó a su domicilio y posteriormente fue llevado en una camioneta hacia un hospital por su esposa, con la intención de que recibiera atención médica urgente.

Sin embargo, cuando circulaban sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del tramo comprendido entre la carretera al Esterito y el Segundo Periférico, la unidad sufrió un accidente vial.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de corporaciones municipales acudieron al lugar, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley. La Fiscalía indicó que continúan las diligencias para esclarecer completamente la mecánica de los hechos y determinar la situación legal del detenido.

