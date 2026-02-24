Muere Hombre Arrollado al Cruzar Periférico de Gómez Palacio; Responsable Huyó del Lugar

La noche de este martes 24 de febrero del 2026 se registró un accidente que dejó sin vida a un hombre sobre el bulevar Ejército Mexicano en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El percance ocurrió a la altura del puente El Jabonoso, donde la víctima, identificada como Francisco, de 56 años, cruzaba la vialidad cuando fue impactado por una camioneta. Tras el atropellamiento, el conductor de la unidad se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar arribó personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley.

Un hombre de 53 años perdió la vida tras ser atropellado en Piedras Negras, cuando un conductor intentó incorporarse desde un camino de terracería al bulevar Venustiano Carranza. La víctima, identificada como Mario Maldonado “N”, cruzaba la vialidad al momento del impacto. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Elementos de Tránsito y Vialidad acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron al presunto responsable para deslindar responsabilidades.

Minutos después, a cerca de un kilómetro del primer hecho, se registró otro atropellamiento en la misma zona. Una mujer adulta mayor resultó con una fractura expuesta en una pierna, luego de ser impactada por un vehículo y proyectada hacia un tráiler que se dirigía al Puente Internacional II. Su estado de salud fue reportado como reservado.

